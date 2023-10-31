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ПОЛІТИКА

лукашенко вимагає від росії компенсації

31 жовтня 2023, 17:25
лукашенко вимагає від росії компенсації
Володимир Путін, Олександр Лукашенко. Фото: ria
За словами лукашенка, терміни введення АЕС в експлуатацію змістилися через російську сторону.

білорусь вимагає від росії виплатили компенсації через введення білоруської АЕС (БелАЕС) в експлуатацію в більш пізній термін, ніж планувалося.

Про це заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, повідомляє Радіо Свобода.

За словами лукашенка, терміни введення АЕС в експлуатацію змістилися через російську сторону.

"Звичайно, за договором ми поставили перед ними питання про компенсації. Це приховувати не треба. Нічого там надзвичайного не було. Але такі питання було поставлено у зв'язку з тим, що порушено терміни введення станції, і відповідальність за це несе російська сторона", - сказав білоруський диктатор.

Він також додав, що росія запропонувала як компенсацію продаж ядерного палива "як для своїх станцій" та п'ятирічну гарантію на основні вузли.

білоруська АЕС знаходиться у Гродненській області. У листопаді 2020 року олександр лукашенко офіційно відкрив станцію після закінчення будівництва першого енергоблоку.

У листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що за перші два роки роботи БелАЕС простоювала більш ніж половину часу. Усього вона виробила трохи більш ніж половину обсягу електроенергії, запланованого на один рік.

За будівництво станції, яка подавалася як спосіб уникнути енергетичної залежності, білорусь винна росії виплати за кредитом у 10 мільярдів доларів. рф також постачальник палива для станції.

Другий енергоблок був включений до мережі у липні цього року, але він досі не введений у промислову експлуатацію.

АЕСкомпенсаціїлукашенко. білорусь

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