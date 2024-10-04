лукашенко визвався "допомогти" Україні у відновленні

лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України".

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде "не до України".

Про це повідомляє білоруське видання Belta.

лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона.

"Він не їде в Мінськ і москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть "заможними", міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться – скажуть: "Володя, ти хто такий?", – заявив лукашенко.