лукашенко заборонив білорусам мати безпілотники

Також у білорусі з'явиться автоматизована система держобліку цивільних БПЛА, що належать юрособам та (або) ІП.

Диктатор олександр лукашенко підписав указ про заборону для фізосіб ввезення, зберігання, обігу, експлуатації та виготовлення безпілотників.



Про це йдеться у повідомленні його прес-служби.

Так, заборона "спрямована на забезпечення громадської безпеки та регламентування порядку державного обліку цивільних безпілотних літальних апаратів та авіамоделей, а також їх використання".

Тепер ввезення, зберігання, оборот, експлуатація та виготовлення БПЛА дозволено лише юрособам та ІП для їхньої "підприємницької та професійної діяльності з дотриманням вимог в указі".



Для ввезення БПЛА до країни потрібно буде отримувати дозвіл у Департаменті авіації Мінтрансу.

Протягом півроку з моменту офіційного опублікування указу фізичні особи, які мають дрони та безпілотники, можуть продати їх організаціям або індивідуальним підприємцям або передати їх на зберігання до уповноваженої організації, визначеної урядом.