лукашенко заборонив білорусам мати безпілотники
Диктатор олександр лукашенко підписав указ про заборону для фізосіб ввезення, зберігання, обігу, експлуатації та виготовлення безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні його прес-служби.
Так, заборона "спрямована на забезпечення громадської безпеки та регламентування порядку державного обліку цивільних безпілотних літальних апаратів та авіамоделей, а також їх використання".
Тепер ввезення, зберігання, оборот, експлуатація та виготовлення БПЛА дозволено лише юрособам та ІП для їхньої "підприємницької та професійної діяльності з дотриманням вимог в указі".
Для ввезення БПЛА до країни потрібно буде отримувати дозвіл у Департаменті авіації Мінтрансу.
Протягом півроку з моменту офіційного опублікування указу фізичні особи, які мають дрони та безпілотники, можуть продати їх організаціям або індивідуальним підприємцям або передати їх на зберігання до уповноваженої організації, визначеної урядом.