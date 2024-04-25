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лукашенко заявив про "наближення ядерного апокаліпсису"

25 квітня 2024, 16:11
лукашенко заявив про
"Будь-яке необережне слово, рух може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї".

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко після підписання президентом США законопроєкту про додаткове фінансування, який містить військову допомогу Україні, почав лякати світ "наближенням ядерного апокаліпсису".

Про це повідомляє Пул N3

"Американці хочуть убити кілька зайців відразу: послабити росію, перевантаживши Європу, послабити і її в тому числі. Ну а там, на Тихому океані, розбиратися віч-на-віч із Китаєм, залучаючи до цієї бійки передусім Індію, ну, Англію там, Австралію, Україну та Південну Корею – проти Китаю", – заявив він.

лукашенко вважає, що  ситуація вимагає "найжорсткішого контролю у всіх сферах, починаючи з інформаційної та закінчуючи військовою".
"Будь-яке необережне слово, рух може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї", – заявив  він.

Президенту білорусі не сподобалося, що США будуть постачати далекобійні ракети, як він каже, "без умов".

"Раніше вони постачали і публічно хоча б заявляли, що вони заборонили українцям завдавати ударів територією росії, частково білорусії. Наразі вони вже не обумовлюють постачання ATACMS та інших далекобійних боєприпасів. І якщо ситуація складеться загрозливо,  росія застосує весь арсенал, яким вона володіє", – заявив Лукашенко.

На його думку це буде "апокаліпсис" і для "цього все готове".
 
"НАТО, звісно, з подачі Штатів наполегливо декларує необхідність інтенсивної мілітаризації Європи. І не йдеться про захист, про відображення якоїсь агресії. Щоб ви розуміли, наголошується на нарощуванні саме ударно-наступального потенціалу", - сказав лукашенко.

 

Олександр Лукашенковійна в Україніросія окупантиядерний удар

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