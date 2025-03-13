лукашенко заявив про виготовлення пускових установок для "Орешника" у білорусі

За його словами, виготовлення кількох пускових установок для "Орешника" вже нібито завершується.

білорусь виготовляє пускові установки для "Орешника". Втім, від "старшого брата" ще потрібні ракети.

Про це розповів лукашенко, якого цитує російське інформаційне агентство "Інтерфакс".

За його словами, виготовлення кількох пускових установок для "Орешника" вже нібито завершується.

"Коли я занурився в цю проблему, путін мене занурив, - виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти, і ми це робимо в білорусі. Кілька пускових установок, які для "Орешника" призначені, ми сьогодні вже фактично закінчуємо.Від старшого брата ракета потрібна буде", - заявив він.

Нагадаємо. що 21 листопада 2024-го рф вперше застосувала під час повномасштабної війни ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. Після цього диктатор путін визнав випробування цього виду озброєння.