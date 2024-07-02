лукашенко заявив, що білорусь втягують у "розбірки"

За його словами, у разі ескалації ситуації в регіоні буде різка відповідь.

білоруський диктатор лукашенко відзначився новими погрозами та звинуваченнями, що його країну нібито намагаються втягнути у "розбірки".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА-Новости".

лукашенко пригрозив, що у разі "ескалації" в білорусі "світ здригнеться".

"лукашенко заявив, що білорусь хочуть втягнути в розбірки, щоб довести ескалацію в регіоні настільки, що "світ здригнеться", - цитують диктатора пропагандисти.

Нагадаємо, що днями міністерство оборони білорусі заявило, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".