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лукашенко заявив, що білорусь втягують у "розбірки"

02 липня 2024, 13:35
лукашенко заявив, що білорусь втягують у
За його словами, у разі ескалації ситуації в регіоні буде різка відповідь.
білоруський диктатор лукашенко відзначився новими погрозами та звинуваченнями, що його країну нібито намагаються втягнути у "розбірки".
 
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА-Новости".
 
лукашенко пригрозив, що у разі "ескалації" в білорусі "світ здригнеться".
 
"лукашенко заявив, що білорусь хочуть втягнути в розбірки, щоб довести ескалацію в регіоні настільки, що "світ здригнеться", - цитують диктатора пропагандисти.
 
Нагадаємо, що днями міністерство оборони білорусі заявило, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".
Олександр Лукашенковійна в Україніросія окупанти

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