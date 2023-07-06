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лукашенко заявив, що Прігожин не перебуває на території білорусі

06 липня 2023, 13:19
лукашенко заявив, що Прігожин не перебуває на території білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" перебуває у росії.

Очільник білоруського режиму олександр лукашенко заявив, що керівник приватної військової компанії "Вагнер" перебуває у росії, а не на території білорусі.

Про це повідомляє БелТА.

"Що стосується Євгена Прігожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці? Може, з ранку до москви поїхав, може ще десь, але на території білорусі його немає", — сказав лукашенко.

За його словами, при цьому найманці з очолюваної Прігожиним ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах.

"Наскільки я поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх таборах. У постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення", - зазначив лукашенко.

А ще - він заявив, що не бачить ризиків для білорусі, якщо бійці ПВК будуть розміщені в країні.

Відповів лукашенко і на запитання про майбутнє ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина. Він упевнений, що путін не має наміру ліквідувати головного "вагнерівця", повідомляють Telegram-канали.

"Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що путін такий злобливий і злопам'ятний, що його завтра "замочать". Ні, цього не буде", - вважає білоруський диктатор.

 

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