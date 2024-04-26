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лукашенко заявив, що росія передала білорусі десятки ядерних боєприпасів

26 квітня 2024, 09:53
лукашенко заявив, що росія передала білорусі десятки ядерних боєприпасів
За словами лукашенка, ядерна зброя потрібна білорусі, щоб стримувати низку сусідніх країн.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що росія передала його країні "кілька десятків найсучасніших ядерних боєприпасів".

Про це він розповів під час Всебілоруських народних зборів.

За його словами, ядерна зброя потрібна білорусі, щоб стримувати низку сусідніх країн, "озброєних до зубів", та дати можливість завдати "неприйнятні воєнні збитки противникам".

лукашенко розповів, що у перші роки незалежності білорусі, окрім виведення ядерної зброї, країну нібито змусили знищувати звичайне озброєння.

"Різали все: літаки, танки, артилерійські установки. Для мене, людини, яка була на офіцерській посаді, служила в армії, це було не просто незрозуміло – це було моторошно. Різали все на шматки, вантажили все в поїзди та відвозили до Німеччини на переплавляння", – стверджує Лукашенко.

Він заявив, що йому "довелося" підписати документ про вивезення стратегічної ядерної зброї з території білорусі. Тепер, за словами самопроголошеного президента білорусі, на його прохання росія "фактично повернула" ядерну зброю. 

"Керівництво рф, зіставляючи всі факти, ухвалило рішення – ще раз наголошую, на моє прохання, а не тому, що вони хотіли тут створити базу ядерної зброї, повернуло нам N-нну кількість. Не буду називати цифри, я вже говорив – кілька десятків найсучасніших ядерних боєприпасів", – додав лукашенко.

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