лукашенко заявив, що вважає Україну "своїм" регіоном

росії і білорусі доведеться українцям допомагати, бо там "величезний обсяг робіт", зазначив лукашенко.

Самопроголошений лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша", бо для США вона начебто відходить на другий план.

Про це пише "БелТА".

"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру", – заявив лукашенко під час робочої поїздки у місто Островець Гродненської області.

Свої слова лукашенко проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: "Кинули і поїхали. Точно так буде і тут".

На його думку, США – "далеко, вони великі, їм це сто років не треба".

"Їхня політика – це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді. Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо з Україною",- заявив лукашенко.

На його думку, рано чи пізно "Європа приповзе до нас, до росії", тому що "Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки зав'язано: кредити, власність тощо".

білоруський диктатор заявив, що йому "іноді плакати хочеться", дивлячись на західних політиків.

"Вони ж не думають про народ. Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Точно так, кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися", – голослівно заявив лукашенко, не називаючи джерела своїх домислів.

"Ми нікуди не подінемось від України. Нам доведеться працювати в Україні. Жодні американці, Захід їм не допоможуть. Ми з путіним на цю тему багато говоримо. Вони українці прийдуть до нас за допомогою. Величезний обсяг робіт. Нам доведеться українцям допомагати", – резюмував лукашенко.