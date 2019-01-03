Лукашенко заявив, що згоден на єдину валюту з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе створення в Союзній державі єдиної валюти, яка повинна називатися не російський, а "загальний рубль".

"Сьогодні нам пропонують валюту. Він (президент РФ Володимир Путін, - ред.) мені риторично каже - звичайно ж, це буде рубль. Я говорю - звичайно, рубль. І у вас рубль, і у нас рубль ... Питання не в цьому. Це буде не російський чи білоруський рубль, це буде наш спільний рубль, якщо він буде", - сказав Лукашенко під час "Великої розмови" з громадськістю та ЗМІ в п'ятницю в Мінську, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ключовим питанням під час обговорення можливості введення єдиної валюти в Союзній державі є проблема емісійного центру.

"І головне - емісійний центр. Він мені каже: ну що, в Мінську буде? Я кажу - ні, в Смоленську. Так відреагував. Нехай буде в Пітері, батьківщина президента Росії, моє улюблене місто - Ленінград, Петербург нині. Нехай там буде", - зазначив Лукашенко.

Також, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника на західному напрямку" через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр у нафтовій сфері.