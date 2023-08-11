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лукашенко зненацька доручив "налагодити стосунки" з Польщею

11 серпня 2023, 18:15
лукашенко зненацька доручив
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
У минулому лукашенко звинувачував Польщу у тому, що вона нібито готує агресію проти білорусі.

Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко раптово заявив, що доручив "налагодити стосунки" з Польщею, яку він до цього звинувачував у підготовці агресії.

Про це повідомляє його пресслужба.

лукашенко сказав, що зараз білорусь живе насамперед за рахунок Сходу – співпраці з росією і Китаєм. 

"Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, прийде час – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі, зокрема", – сказав він.

лукашенко при цьому несподівано видав, що треба розмовляти з поляками.

"Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога", – зазначив самопроголошений глава білорусі.

За його словами, Польща зараз нібито навмисне "нагнітає обстановку", оскільки 15 жовтня у країні парламентські вибори. При цьому він звинуватив США у тому, нібито вони підштовхують Варшаву до такого нагнітання.

"Американці зробили ставку на Польщу. Але поляки – люди не дурні. Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", – каже лукашенко.

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