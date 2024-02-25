лукашенко знову балотуватиметься на виборах президента в білорусі

лукашенко хоче всьоме стати президентом білорусі.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко у неділю, 25 лютого, заявив про свій намір балотуватися на президентських виборах наступного року.

Про це пише білоруське видання "Дзеркало".

"Піду, піду, піду. Передайте опозиції, що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо - жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для білорусі", — заявив він.

У білорусі 25 лютого відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Це перші загальнонаціональні "вибори" у білорусі з початку політичних репресій і без участі міжнародних спостерігачів.

На думку лукашенка, ніде у світі немає таких відкритих чесних виборів як у білорусі. А ОБСЄ якби хотіли, то б приїхали без запрошення.