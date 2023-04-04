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лукашенко зустрівся з головним розвідником рф: говорили про "дуже серйозні загрози"

04 квітня 2023, 20:16
лукашенко зустрівся з головним розвідником рф: говорили про
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
Також лукашенко згадав про затримання нібито терориста, який "виконував завдання СБУ".

Сьогодні, 4 квітня, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із директором служби зовнішньої розвідки росії сергієм наришкіним.

Про це інформує пресслужба білоруського диктатора.

лукашенко і наришкін обговорили "дуже серйозні загрози".

"У зв'язку з різними подіями у світі, і не остання причина тут і антитерористична, "СВО"  – операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, то треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно. Але загрози дуже серйозні. Часом неймовірні", – сказав білоруський диктатор.

Також лукашенко згадав про затримання нібито "терориста", який "працював під дахом, за вказівкою та наведенням виконував завдання СБУ".

Крім того диктатор розповів, що білоруські силовики виявили "30 пособников", які нібито планували теракти на території білорусі.

У зустрічі також бере участь голова кдб білорусі іван тертель. наришкін сказав, що у нього з тертелем "досить серйозні плани".

ЛукашенкотерористиКДБвійна в Україніросія окупанти

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