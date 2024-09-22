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лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало

22 вересня 2024, 20:55
лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало
МЗС рішуче засуджує зустріч Лукашенка з представником російської влади на окупованій частині Донецької області

Зустріч білоруського диктатора олександра лукашенка з ватажком так званої Донецької народної республіки Денисом Пушиліним матиме наслідки для відносин України з білоруссю.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зокрема МЗС рішуче засуджує зустріч лукашенка з представником російської влади на окупованій частині Донецької області.
 
"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками кремля і не має нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з міжнародними зобов'язаннями Республіки білорусь", – ідеться у заяві.
 
Також Україна відкидає лицемірну риторику лукашенка про "принципи" співпраці з тимчасово окупованими територіями та вважає її підтримкою війни.
 
"Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як глузування, а його практичні дії руйнують принципи на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами", – зазначили у МЗС.
 
Ці недружні дії не можуть залишитися без належного реагування та матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин, додали у міністерстві.

 

війна в УкраїніРосіяросія окупантиБілорусь

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