Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав"

Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання, повідомляє "Українська Правда".

Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор.

Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.

Нагадаємо, що Луценко імовірно закликав двох партнерів адвоката Трампа сприяти відстороненню експослині США в Україні.