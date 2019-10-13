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Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав"
Екс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.
Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом Юрій Луценко. Фото: podrobnosti.ua

Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання, повідомляє "Українська Правда".

Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор. 

Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.

"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.

Нагадаємо, що Луценко імовірно закликав двох партнерів адвоката Трампа сприяти відстороненню експослині США в Україні.

 

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13 10 2019 16:16
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