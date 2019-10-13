ПОЛІТИКА НОВИНИЕкс-генпрокурор Юрій Луценко спростовує інформацію американських ЗМІ, що він схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко запевняє, що не мав жодних ділових відносин з Парнасом та Фруманом
"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав"
Юрій Луценко. Фото: podrobnosti.ua
Деталі: Зокрема, Луценко прокоментував інформацію, що Парнас і Фруман намагалися позбутися Йованович на його прохання, повідомляє "Українська Правда".
Дослівно: "Ні, (це - ред.) неправда. Я ніколи не мав з Джуліані ніяких домовленостей і ніколи не спонукав до жодних дій", – заявив екс-генпрокурор.
Луценко також уточнив, чи знайомий з Парнасом та Фруманом.
"З ними мене познайомив Джуліані. Ми спілкувалися на загальні теми. Ніяких ділових відносин я з ними не мав", - повідомив він.
Нагадаємо, що Луценко імовірно закликав двох партнерів адвоката Трампа сприяти відстороненню експослині США в Україні.
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