Львівські школярі записали відеоролики про шкоду суржику, - ВІДЕО
Ідея виникла після того, як вчителька помітила, що багато дітей розмовляють суржиком.
"Я вирішила дітям запропонувати пошукову-дослідницьку роботу. Завдання було таке: бути уважним та вслуховуватися у мовлення однокласників, викладачів, батьків, людей на вулиці і фіксувати суржикові слова; фоторафувати оголошення на зупинках, де вжито такі слова, знайти до цих слів українські відповідники і зробити відео", - розповіла автор ініціативи, львівська вчителька Іванна Рижан.
Усі відео школярів вчителька опублікувала на своєму YouTube-каналі.
Раніше Львівська обласна рада більшістю голосів (57 депутатів з 84) ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.
Нагадаємо, на телебаченні і радіо в Україні домінує український продукт, а частка державної мови в ефірі національних телеканалів досягла 92%.
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