Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Львівські школярі записали відеоролики про шкоду суржику, - ВІДЕО

Близько півсотні львівських школярів зняли ролики на тему "Антисуржик"
Учні приватної школи у Львові зняли близько півсотні відеороликів, у яких розповідають про чистоту української мови та боротьбу з суржиком.
Львівські школярі записали відеоролики про шкоду суржику, - ВІДЕО Фото: з вільних джерел

Ідея виникла після того, як вчителька помітила, що багато дітей розмовляють суржиком.

"Я вирішила дітям запропонувати пошукову-дослідницьку роботу. Завдання було таке: бути уважним та вслуховуватися у мовлення однокласників, викладачів, батьків, людей на вулиці і фіксувати суржикові слова; фоторафувати оголошення на зупинках, де вжито такі слова, знайти до цих слів українські відповідники і зробити відео", - розповіла автор ініціативи, львівська вчителька Іванна Рижан.

Усі відео школярів вчителька опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Раніше Львівська обласна рада більшістю голосів (57 депутатів з 84) ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Нагадаємо, на телебаченні і радіо в Україні домінує український продукт, а частка державної мови в ефірі національних телеканалів досягла 92%.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2019 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.