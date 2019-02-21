Львівські школярі записали відеоролики про шкоду суржику, - ВІДЕО Близько півсотні львівських школярів зняли ролики на тему "Антисуржик"

Учні приватної школи у Львові зняли близько півсотні відеороликів, у яких розповідають про чистоту української мови та боротьбу з суржиком.

Фото: з вільних джерел

Ідея виникла після того, як вчителька помітила, що багато дітей розмовляють суржиком. "Я вирішила дітям запропонувати пошукову-дослідницьку роботу. Завдання було таке: бути уважним та вслуховуватися у мовлення однокласників, викладачів, батьків, людей на вулиці і фіксувати суржикові слова; фоторафувати оголошення на зупинках, де вжито такі слова, знайти до цих слів українські відповідники і зробити відео", - розповіла автор ініціативи, львівська вчителька Іванна Рижан. Усі відео школярів вчителька опублікувала на своєму YouTube-каналі. Раніше Львівська обласна рада більшістю голосів (57 депутатів з 84) ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області. Нагадаємо, на телебаченні і радіо в Україні домінує український продукт, а частка державної мови в ефірі національних телеканалів досягла 92%.

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