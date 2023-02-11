Лише 9% міжнародних компаній покинули ринок рф – Подоляк

За майже рік війни менше десятої частини світових компаній покинули російський ринок, залишились здебільшого німецькі, американські та японські компанії, загалом їх майже 1500.

Серед західних компаній, які залишилися працювати в рф, найбільшу частку становлять німецькі (19,5%), (12,4%) – американські, (7%) – японські.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, залишились працюватиі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit та інші.

За словами радинка ОП, деякі західні банки взагалі за рік повномасштабної війни отримали надприбутки в росії. Наприклад, банк Raiffeisen, за 11 місяців ця установа збільшила прибуток в рф на 313%. За минулий рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед всіх філіалів Південно-Східної Європи.

Лише один банк Raiffeisen за останній рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро лише податком на прибуток, який в росії 20%. А ще є інші суми зборів. По факту, це і є податок на війну, на вбивства українців, заявив Подоляк.

Крім того, Raiffeisen визнав псевдореспубліки «Л(Д)НР», запропонувавши частково мобілізованим кредитні канікули. Його приклад наслідували Citibank, Credit Europe Bank й OTP Bank.

Національне агентство з питань запобігання корупції незодавно визнало американську корпорацію міжнародним спонсором війни. Компанії належать такі дочірні підприємства та бренди, як Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Вони не лише не вийшли з ринку рф, але й продовжують роботу комбінату побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, і заводу з виготовлення лез та станків для гоління Gillette.

“Працюючи в Рф, міжнародні компанії сплачують у російський держбюджет податки, які використовуються для виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу” - сказав Михайло Подоляк .

Загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії – майже $290 млрд. Це п’ята частина ВВП Рф.

“Не вийти з ринку Рф за рік повномасштабної війни – це не випадковість, а свідома позиція. Не забуваймо і про рівень корупції в Рф. Кожен бізнес поповнює кишені безпосередньо путіна та його оточення – авторів агресивної війни в центрі Європи ”- впевнений радник адміністрації.

Пасивна бездіяльність – це теж злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну.

“Єдиний можливий шлях закінчення війни – це абсолютна поразка Росії, трибунал для вищого керівництва й військового командування та репарації для України”- впевнений Подоляк.