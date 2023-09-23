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ПОЛІТИКА

Лише половина винищувачів F-35 армії США є боєздатними

23 вересня 2023, 18:38
Лише половина винищувачів F-35 армії США є боєздатними
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Штати мають близько 550 літаків даного типу.

Рахункова палата США у своєму звіті розкрила кількість боєздатних винищувачів F-35 у складі Армії США. Йдеться про половину від загальної кількості бортів. 

Про це пише видання Breaking Defense.

Відповідно до звіту, станом на березень 2023 року лише 55% винищувачів п'ятого покоління F-35 були здатні виконувати бойові завдання. При цьому цільовими показниками боєздатності F-35A визначено 90%, а для версії F-35B (скорочений злет, вертикальна посадка), а також палубної версії F-35C - 85%. Зазначимо, що за оцінками у всіх збройних силах США вже експлуатується приблизно 550 F-35 всіх версій.

Такий низький відсоток пов'язується із систематичними проблемами із технічним обслуговуванням. Мова йде про брак військових ремонтних потужностей, недостатню кількість запасних частин та високу залежність від підрядників.

За оприлюдненою інформацією, на березень 2023 року накопичилось понад 10 тисяч деталей, які очікували свого ремонту. Й хоча за планом саме на військових протяжностях мало ремонтуватись 65% деталей, наразі Пентагон направляє 73% всіх комплектуючих до виробників, що займає вдвічі більше часу.

Додаткову проблему створило те, що виробники не дуже активно діляться технічною інформацією, яка необхідна військовим для ремонту матеріальної частини та обслуговування програмного забезпечення.

Ще одним складним моментом виявилось те, що існує одразу 14 версій літака F-35, які мають певні відмінності. Це додає складності у логістиці та обслуговуванні.

СШАF-35

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