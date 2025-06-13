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CУСПІЛЬСТВО

Лише третина українців почуваються щасливими — опитування Gallup

13 червня 2025, 14:57
Лише третина українців почуваються щасливими — опитування Gallup
Фото: infokava.com
За показником щастя Україна - друга з кінця серед 35 країн, які брали участь у дослідженні.

Під час війни лише 33% українців відчувають себе щасливими, нещасливими - 28%. Близько 40% українців обирають варіант "посередині" між відчуттям щастя/нещастя.

Про це повідомляє End of Year Survey від Gallup International.

За показником щастя Україна - друга з кінця серед 35 країн, які брали участь у дослідженні. На останньому місці - Індія.

"І хоча понад третини респондентів багато хвилюються щодо свого життя, більшість українців (62%) усе ж сприймають життя "як воно є", адаптуючись до реалій війни", - йдеться в повідомленні.

Відсоток відповіді "дуже хвилююся" в Україні практично збігається з середнім значенням по світу. Найбільше респондентів хвилюються в Колумбії, Аргентині, Японії, Ірані, Індії.

End of Year Survey (EoY) - це глобальне щорічне опитування Gallup International про майбутнє, щастя й економічні очікування населення різних країн. У 2024 році опитано 35 882 респондентів у 35 країнах світу. В Україні опитування EoY вже вдруге проводила Rating Group. Опитування в Україні проводилося 2-5 грудня 2024 року серед 1000 респондентів.

українцівійнащастя

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