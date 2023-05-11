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Лише Україна визначає кількість контрнаступів – начальник Генштабу ЗС Польщі

11 травня 2023, 17:17
Лише Україна визначає кількість контрнаступів – начальник Генштабу ЗС Польщі
Фото: Радіо свобода
У Польщі відповіли президенту Чехії на "одну спробу" для ЗСУ.

Україна самостійно визначає кількість контрнаступів, які необхідно здійснити для звільнення території країни від російських загарбників.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Раймунд Анджейчак, повідомляє PAP.

Зазначимо, що у березні президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ, адже потім буде вкрай важко зберегти значний рівень допомоги.

Анджейчак заявив, що питання про кількість наступів можна адресувати лише Україні.

"Це питання до генерала Залужного або президента Зеленського, скільки контрнаступів вони планують", - сказав він.

Начальник Генштабу ЗС Польщі також зазначив, що це питання для НАТО, ЄС та всієї західної цивілізації - чи достатньо вони надіслали допомоги, щоб українці могли не лише продовжувати воювати, але й перемагати. Адже, за його словами, мета - не боротьба, а перемога.
Він також додав, що Польща надсилає Україні велику кількість техніки, боєприпасів і бойових засобів, та хоче бути прикладом для інших країн.

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