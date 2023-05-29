Листові овочі у холодильнику: як правильно зберігати без втрати корисних речовин

Листові овочі – це рослини, листя котрих є їстівним. Зараз розпочинається сезон городів, і багато людей вирощують на своїх ділянках зелень, яку потім можна додавати до салатів, закруток, використовувати як приправи до рідких, м’ясних страв та гарнірів. Серед найкорисніших для здоров’я листових овочів можна виділити:

кучеряву капусту;

мікрозелень;

броколі;

шпинат;

бурячиння;

руколу тощо.

Не варто забувати й про такі джерела вітамінів та корисних сполук, як петрушка, бадилля турнепсу, салат, мангольд. Вони містять вітаміни A, C, E, K, B. Є величезна кількість мікроелементів, що сприяють нормальному травленню та засвоєнню харчів. Вирощувати ж такі овочі зовсім нескладно. Влітку на ринках їх продають мешканці навколишніх сіл.

Що треба знати про зберігання зелені у холодильнику

Сучасні холодильники з системою охолодження No Frost ідеально пристосовані для зберігання різноманітних продуктів. На сайті інтернет-магазину “Цитрус” за посиланням https://www.ctrs.com.ua/ru/holodilniki/ представлено холодильники від провідних брендів. Якщо ви обома руками за здоровий спосіб життя й харчування, обирайте холодильники з окремими зонами свіжості, де можна контролювати рівень вологості та температури для оптимального зберігання листових овочів впродовж тривалого часу.

Але оскільки температури в холодильних камерах становлять від нуля до п’яти градусів тепла, термін зберігання зелені не може бути занадто довгим. Якщо ж плануєте зберігати зелень й на зиму, її варто перекласти до морозилки, попередньо правильно підготувавши до замороження.

Ось декілька корисних порад від експертів щодо правильного зберігання листових овочів в холодильнику:

Використовуйте режими супер охолодження і супер заморозки

Коли продукт заморожують поступово, під дією низьких температур органічні сполуки руйнуються. Аби цього не відбувалося, виробники пропонують режими швидкого охолодження та шокової заморозки, завдяки котрим великий відсоток корисних речовин зберігається.

Не мийте листя та овочі

Це може призвести до того, що зелень почне гнити. Якщо ж її конче необхідно помити, то після цього добре висушіть, і лише в сухому вигляді кладіть до холодильника.

Зберігайте листові та звичайні овочі, а також фрукти у цілому вигляді

Якщо кладете до холодильної камери, овочі не треба різати на шматки. А тим більше зберігати продукти, які вже понадкушували. Це може призвести до швидкого псування та появи цвілі.

Використовуйте пакунки з крафтового паперу, замість пластику чи целофану

Всередині пластикових контейнерів чи целофанових пакетів збирається волога. Папір же її добре пропускає, завдяки чому продукти довше залишаються свіжими.

Встановлюйте відповідні режими температури та вологості

Зазвичай на регуляторі схематично вказані типи продуктів для виставлення правильної температури.

Дотримуйтесь строків зберігання

Навіть у зоні свіжості листові овочі не можуть лежати занадто довго – від кількох діб до двох тижнів. Іноді контролюйте стан продуктів. Якщо ж їх привезли занадто багато, варто дрібно покришити у харчові пластикові контейнери та перемістити до морозилки.