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росіяни через литовську компанію переказали до рф понад €50 млн

24 липня 2025, 19:55
росіяни через литовську компанію переказали до рф понад €50 млн
Фото: Укрінформ
Попри санкції ЄС і США, компанія використовує альтернативні платіжні методи.

Компанія EasyStaff, створена у Вільнюсі двома громадянами рф, допомогла переказати до росії щонайменше 50 мільйонів євро, виступаючи посередником у наймі російських фрілансерів для клієнтів з ЄС та США.

Про це йдеться у розслідуванні литовського суспільного мовника LRT.

Компанія була заснована у 2020 році у столиці Литви росіянами Віталієм Михайловим та Євгеном Федоровим. EasyStaff позиціонує себе як міжнародна платформа для найму фрілансерів, однак фактично полегшує доступ західного бізнесу до російських працівників, оминаючи обмеження, запроваджені через санкції.

За офіційними даними, лише у 2023 році через цю платформу до росії було перераховано понад €50 млн - ця сума стала основною причиною раптового зростання імпорту ІТ-послуг з рф до Литви. У 2024 році імпорт таких послуг виріс до понад €56 млн, майже вдвічі перевищивши довоєнний рівень. Спочатку жоден державний орган не зміг пояснити це зростання, однак журналісти LRT з’ясували, що більшість цих транзакцій пов’язана саме з EasyStaff.

Попри санкції ЄС і США, які значно обмежили доступ російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT, EasyStaff пропонує клієнтам альтернативні канали — зокрема, оплати через банківські картки, PayPal, Skrill та криптовалюту.

Компанія не має ліцензії платіжної установи в Литві, тому не підпадає під регулювання з боку центробанку. У Банку Литви пояснили, що EasyStaff, ймовірно, діє як торговельна платформа, яка сприяє укладенню угод, але не проводить платежі безпосередньо.

Своєю чергою, Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) підтвердила, що знає про діяльність EasyStaff. Компанія зареєстрована як фінансовий посередник і здійснює транскордонні операції на суму понад €100 000 щорічно. Водночас FNTT заявила, що не виявила у її діяльності порушень чи загроз.

Між тим, рекламні матеріали EasyStaff активно просувають “історії успіху” клієнтів із росії, а більшість співробітників компанії, зазначених у профілях LinkedIn, є російськомовними. Попри це, засновник Віталій Михайлов заперечує, що EasyStaff орієнтована на ринок рф. За його словами, компанія дотримується усіх норм, співпрацює з юридичними фірмами для оцінки ризиків і працює виключно з несанкціонованими банками.

 
ЛитваРосіясанкції

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