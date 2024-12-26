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CУСПІЛЬСТВО

Литовське місто продовжить безкоштовний проїзд для українських біженців ще на рік

26 грудня 2024, 13:24
Литовське місто продовжить безкоштовний проїзд для українських біженців ще на рік
Фото: з вільного доступу
Щоб скористатися пільгою, їм потрібно буде пред'явити цифровий дозвіл на тимчасове проживання.

Литовське місто Каунас продовжило ще на рік можливість для українських біженців безкоштовно їздити в столичному громадському транспорті.

Про це пише литовський суспільний мовник LRT із посиланням на рішення Каунаської міської ради.

Як передають журналісти, рішення Каунаської міської ради передбачає, що іноземці, які виїхали з України через військові дії росії, зможуть скористатися 99% знижкою на придбання безстрокового електронного квитка для проїзду в автобусах і тролейбусах протягом цілого року.

Щоб скористатися пільгою, їм потрібно буде пред'явити цифровий дозвіл на тимчасове проживання, виданий Департаментом міграції, та особистий документ.

Інші великі литовські міста прийняли такі рішення після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

війнаЛитвабіженці

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