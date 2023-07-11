Литовські військові експерти попередили про зростання фейків напередодні саміту НАТО

Так, за місяць було зафіксовано 190 унікальних випадків фейків на оборонну тему.

Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії констатували зростання дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, яке відбудеться 11-12 липня.



Про це пише литовський національний мовник LRT.

За даними аналітиків Збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є:

війна рф проти України,

саміт НАТО,



відносини між росією та НАТО.

Як і в минулому, формуються негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні, йдеться у публікації.



Крім того, новою мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького - LITPOLUKRBRIG. Аналітики розповіли, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні, і продовжується досі.

Як приклад фейків називаються брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та провокації в білорусі.



Така тема також була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інформпросторі маніпулювали тим, що нібито готують рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО, розповіли у литовській армії.



Військові додали, що також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на рф.



На саміті у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, Альянс звернеться до країн-членів з вказівками щодо оновлення своїх військових сил та потужностей, а також закличе всі країни витрачати на оборону мінімум 2% від ВВП.