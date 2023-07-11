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Литовські військові експерти попередили про зростання фейків напередодні саміту НАТО

11 липня 2023, 10:11
Литовські військові експерти попередили про зростання фейків напередодні саміту НАТО
Фото: з вільних джерел
Так, за місяць було зафіксовано 190 унікальних випадків фейків на оборонну тему.

Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії констатували зростання дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, яке відбудеться 11-12 липня. 

Про це пише литовський національний мовник LRT.

За даними аналітиків Збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є:

  • війна рф проти України,
  • саміт НАТО,

  • відносини між росією та НАТО.

Як і в минулому, формуються негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні, йдеться у публікації.

Крім того, новою мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького - LITPOLUKRBRIG. Аналітики розповіли, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні, і продовжується досі.

Як приклад фейків називаються брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та провокації в білорусі.

Така тема також була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інформпросторі маніпулювали тим, що нібито готують рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО, розповіли у литовській армії.

Військові додали, що також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на рф.

На саміті у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, Альянс звернеться до країн-членів з вказівками щодо оновлення своїх військових сил та потужностей, а також закличе всі країни витрачати на оборону мінімум 2% від ВВП.

Литвафейкивійна в Україніросія окупантисаміт НАТО

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