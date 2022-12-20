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ПОЛІТИКА

Литовському дипломату повернули колекцію вкрадених росіянами ікон

20 грудня 2022, 13:46
Литовському дипломату повернули колекцію вкрадених росіянами ікон
СБУ ікони
Служба безпеки України знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час окупації

Служба безпеки України знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час окупації українського міста, інформує СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні і вивезли з помешкання більше 120 старожитностей.

Ці ікони передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території півдня України.

Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору.

Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом «повернення» культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

До медійного супроводження цього «процесу» вони залучили керівників колишньої окупаційної адміністрації міста та цілу групу кремлівських пропагандистів.

Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику.

Почесний консул подякував за це українській спецслужбі та оголосив про своє рішення передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва органів прокуратури.


СБУРФ

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