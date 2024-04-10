Литовський міністр закликав НАТО "не втрачати часу" – Bloomberg

Посадовець каже, що зупинити росію можна лише військовою силою.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що союзники по НАТО повинні бути "готовими якомога швидше" до можливого військового протистояння з росією. Він закликав збільшивши витрати на оборону щонайменше до 2% від ВВП, оскільки Альянсу "не можна втрачати часу".

Про це пише Bloomberg.



Очільник литовського відомства підкреслив, щоб не допустити війни з рф потрібно бути сильними.

"росія довела, що може збільшити обсяги виробництва і швидко поповнювати запаси озброєнь. Європа може відповісти на виклик агресії кремля, лише зміцнивши власну військову міць", ‒ сказав Кащюнас в інтерв'ю у Вільнюсі.



Міністр додав, що Литва прагнутиме збільшити витрати на оборону до 3,2% ВВП. На цей рік був запланований показник у 2,7%.

Країни-члени ЄС також повинні об'єднатися для спільних оборонних закупівель, сказав Кащюнас. За його словами, європейська оборонна промисловість не повинна бути "протекціоністською", а має бути "відкритою і для Америки".

Посадовець зазначив, що він зосередиться на збільшенні кількості призовників і залученні ширших верств суспільства до оборонного планування і підготовки. Кащюнас вважає, що виробництво безпілотників має бути збільшене, додавши, що навчання управлінню БПЛА має стати таким же звичним, як і підготовка до отримання водійського посвідчення.