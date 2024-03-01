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ПОЛІТИКА

Литовський міністр: Запланована блокада польських фермерів – спроба привернути до себе увагу

01 березня 2024, 09:18
Литовський міністр: Запланована блокада польських фермерів – спроба привернути до себе увагу
Фото: Ukrinform
За його словами, до Литви імпортується більше польського зерна, ніж литовського до Польщі.

Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас вважає, що польські фермери планують тижневу блокаду литовського кордону, щоб привернути до себе увагу.

Він заявив, що його відомство та митниця не мають доказів того, що українське зерно з Литви повертається назад до Польщі — саме цим поляки обгрунтовують свої протести.

Про це міністр розповів після невдалої спроби переконати польських фермерів не блокувати польсько-литовський кордон 1 березня, пише LRT.

За його словами, до Литви імпортується більше польського зерна, ніж литовського до Польщі, тож подібні заяви він вважає безпідставними. Крім того, протестувальники не подали Литві жодних скарг чи доказів, які б свідчили, що частина українського зерна за документами стає литовським та повертатися до Польщі.

"До нас такі скарги не надходили, таких фактів ми не фіксували. Спілкуючись із митницею, а сьогодні була нарада, [можу сказати, що] у них є дуже чіткі алгоритми, як побачити, в яких випадках може бути те чи інше протиправне діяння. Подібних дій також не зафіксовано", — зазначив міністр.

Зрештою, Литві не вдалося переконати польських фермерів, які планують 1 березня перекрити дорогу на колишньому прикордонному переході Калварія — Будзиську. Очікується, що блокада триватиме близько тижня.

Координатор блокади Кароль Пєчинський (словесно) стверджує, що українське зерно, яке через Польщу потрапляє до Литви, після зміни документів знов повертається до Польщі. Тож він вважає, що таким чином відбувається обхід ембарго на імпорт зерна з України, яке Варшава запровадила 15 вересня.

ПольщаЛитвазерно

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