Литва депортувала громадянина росії через загрозу національній безпеці

Депортований росіянин прожив у країні 35 років.

З Литви у п'ятницю, 24 травня, депортували громадянина росії Владіміра Водо.

Про це повідомляє LRT.

Литовський Департамент держбезпеки заявив, що Водо становить загрозу державній безпеці країни, оскільки його погляди нелояльні до Литви — росіянин поширює пропагандистську інформацію в соцмережах відповідно до кремлівської інформаційної політики. На підставі цього його посвідку на проживання в Литві було анульовано. Департамент міграції країни ухвалив рішення про депортацію.

Водо оскаржив це рішення. Він стверджує, що доглядає хвору матір, має тісні зв'язки з Литвою, володіє мовою цієї країни, а також повністю розірвав усі зв'язки з росією.

Вищий адміністративний суд Литви 15 травня ухвалив остаточне рішення про депортацію Водо до рф.

росіянина затримали у Вільнюсі, напередодні депортації. Ніч Водо провів у Центрі реєстрації іноземців у місті Пабраде. Його доставили до кордону з рф на прикордонний пункт Кібартай та після виконання всіх формальних моментів відправили до росії.

За словами представника Служби охорони державного кордону Литви Гедрюса Мішутіса, ніяких інцидентів, проблем або ж незапланованих ситуацій під час реалізації цього рішення не було.

Водо проживав у Литві з 1989 року. У 1993-му він отримав першу посвідку на постійне проживання в країні.