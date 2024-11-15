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ПОЛІТИКА

Литва досліджує українську модель мобілізації та військової підготовки в умовах війни

15 листопада 2024, 08:57
Литва досліджує українську модель мобілізації та військової підготовки в умовах війни
Зазначається, що українська сторона розповіла про реформи у сфері мобілізації та рекрутингу.

Литва вивчає український досвід організації мобілізації, рекрутингу та підготовки військових в умовах війни.

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства оборони України із делегацією Збройних сил Литви.

Як повідомили в Міноборони, під час обговорення заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник підкреслив важливість співпраці між двома країнами та подякував Литві за її постійну підтримку України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що українська сторона розповіла про реформи у сфері мобілізації та рекрутингу. 

Зокрема, про створення 44 рекрутингових центрів у більшості регіонів України, куди нині можуть звертатися громадяни для вступу на військову службу за контрактом.

Також сторони обговорили цьогорічні нововведення, спрямовані на посилення обороноздатності: можливість рекрутингу безпосередньо до конкретної військової частини та запровадження з 2025 року базової військової служби замість строкової.

Своєю чергою, начальник Служби військового призову та рекрутменту Литви Арунас Балчюнас підкреслив, що для країни, яка також межує з росією, важливо вивчити досвід України, здобутий за тисячу днів війни.

"Литва також межує з російською федерацією, тому нас цікавить досвід, що Україна отримала майже за тисячу днів спротиву. Коли на зміну мирному часу приходять воєнні події, то все дуже швидко змінюється. І військовим, які відповідають за безпеку держави, дуже важливо бути готовими до цих змін", – акцентував він.

Також, як передає Міноборони, у литовська делегація розповіла про власні ініціативи в організації реєстрів військовозобов’язаних громадян та їх оповіщення для проходження служби, що також стало важливою темою обміну досвідом між двома країнами.

Сторони також домовилися продовжувати співпрацю для зміцнення обороноздатності та забезпечення національної безпеки двох країн з використанням передового досвіду та інновацій.

Литвавійна в Українімобілізація

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