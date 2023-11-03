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Литва готова взимку допомагати енергетичному сектору України

03 листопада 2023, 20:19
Литва готова взимку допомагати енергетичному сектору України
Фото: news.mail.ru
Раніше Вільнюс уже надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них.

Влада Литви готова продовжувати допомагати Україні у сфері енергетики, на яку найближчої зими очікуються нові атаки з боку рф.

Про це на засіданні робочої групи президента України з "Формули миру", присвяченій енергетичній безпеці, заявив старший помічник президента Литви Ярослав Неверович, повідомляє LRT.

За його словами, щоб забезпечити стійкість енергетичного сектору та безпеку енергопостачання України, необхідно об'єднати зусилля та працювати спільно.

"Литва і цієї зими буде разом з Україною", – зазначив Неверович.

Раніше Вільнюс уже надав Києву два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів та пересувну теплову котельню.

Очікується, що найближчим часом Литва надасть Україні додаткову допомогу в енергетичній сфері.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.

Литвавійна в Україніенергетична підтримкаросія окупанти

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