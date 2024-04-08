Литва хоче передати українській енергосистемі запчастини зі своїх закритих ТЕС
Міністр енергетики Литви запропонував розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", – сказав Галущенко.
Міністр енергетики України зазначив, що технічну допомогу надає багато інших країн та уточнив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що росія знищила 80% ТЕЦ України за останні тижні через продовження енергетичного терору та ракетних ударів по енергетичних об'єктах.