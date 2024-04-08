Литва хоче передати українській енергосистемі запчастини зі своїх закритих ТЕС

Міністр енергетики України зазначив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони.

Міністр енергетики Литви запропонував розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", – сказав Галущенко.

Міністр енергетики України зазначив, що технічну допомогу надає багато інших країн та уточнив, що кращим захистом для енергосистеми є надійні системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що росія знищила 80% ТЕЦ України за останні тижні через продовження енергетичного терору та ракетних ударів по енергетичних об'єктах.