Литва і Латвія відключилися від енергосистеми росії

Вільнюс відключив також і білоруську лінію.

Сьогодні, 8 лютого, Литва та Латвія відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів.

Про це повідомив керівник компанії-оператора литовської системи передачі електроенергії Рокас Масюліс, передає литовський мовник LRT.

"Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові", - заявив Масюліс.

За його словами, відключення сталося раніше, однак Литва була готова до нього.

Незабаром усі країни Балтії будуть відключені від системи.

"Вони повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", - додав Масюліс.

Він також сказав, що спершу відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію.

Приблизно через 30 хв Литва відключила також і білоруську лінію.

Раніше стадо відомо, що у Литві посилять безпеку інфраструктури перед від'єднанням від російської енергосистеми.