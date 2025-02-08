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Литва і Латвія відключилися від енергосистеми росії

08 лютого 2025, 12:02
Литва і Латвія відключилися від енергосистеми росії
Фото: Укрінформ
Вільнюс відключив також і білоруську лінію.

Сьогодні, 8 лютого, Литва та Латвія відключилася від російської електроенергетичної системи радянських часів. 

Про це повідомив керівник компанії-оператора литовської системи передачі електроенергії Рокас Масюліс, передає литовський мовник LRT

"Все пройшло за планом, за графіком. Ми підписали протокол з росіянами про те, як все має бути відключено. Я б навіть сказав, що за кілька хвилин до цього росіяни самі зв'язалися з нами і повідомили, що вони готові", - заявив Масюліс. 

За його словами, відключення сталося раніше, однак Литва була готова до нього.

Незабаром усі країни Балтії будуть відключені від системи.

"Вони повідомили нам, що готові, і запитали, чи можемо ми зробити все раніше. Ми були готові і зробили все методично", - додав Масюліс.

Він також сказав, що спершу відключили одну лінію, а потім через 10-15 хв іншу, а ще через такий же проміжок часу відключили й третю лінію. 

Приблизно через 30 хв Литва відключила також і білоруську лінію.

Раніше стадо відомо, що у Литві посилять безпеку інфраструктури перед від'єднанням від російської енергосистеми.

 

РосіяЛитваЛатвіяенергосистема

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