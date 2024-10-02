Литва і Швеція направлять €22 млн на розмінування України

З цієї суми Литва виділяє 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро.

Коаліція під головуванням Литовської Республіки та Ісландії була створена для розбудови спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів ЗСУ та ДССТ.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Країни Коаліції з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту і Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Відповідне рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів ухвалили на зустрічі у столиці Ісландії Рейк`явіку.

Учасники також обговорили перелік закупівель для нинішнього гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.

Зауважується, що у сьомій Робочій зустрічі взяли участь директори департаментів оборонних відомств та експерти країн-членів Коаліції.

Метою Коаліції під головуванням Литовської Республіки та Ісландії є розбудова спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів Збройних сил України та ДССТ.