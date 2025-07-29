Литва інтегрує українську систему виявлення дронів у 2026 році

Система доповнить наявні засоби протидії БпЛА і проходитиме адаптацію до натівських стандартів.

Литва готується розгорнути українську систему акустичного виявлення безпілотників, яка доповнить наявні радіолокаційні засоби. Початок її використання заплановано на 2026 рік.

Про це в інтерв’ю литовському мовнику LRT заявив головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас, коментуючи інциденти з порушенням повітряного простору країни дронами.

"Цей рік вже став початком - ми виділили кошти на придбання. До кінця року відбудеться випробування, і, як згадував сьогодні командувач Повітряних сил, з наступного року почнеться використання цих систем", - сказав Вайкшнорас.

За його словами, впровадження дещо затягнулось через бюрократичні та технічні складнощі, адже українську систему довелося адаптувати до сумісності з американським обладнанням Литви.

Раніше повідомлялося, що йдеться про систему Sky Fortress - українську розробку для виявлення безпілотників за акустичним принципом.

Нагадаємо, що вчора на територію країни з білорусі залетів російський безпілотник.