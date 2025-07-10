Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва інвестує €21 мільйон у відновлення освіти в Україні

10 липня 2025, 20:45
Литва інвестує €21 мільйон у відновлення освіти в Україні
Фото: з вільного доступу
Основу частину коштів — €17 мільйонів — спрямують на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі.

Литва інвестує €21 мільйон у відновлення освіти в Україні. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння 10 липня підписали на Конференції з питань відновлення України в Римі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс і перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ. Це не лише сприятиме відновленню освіти в Україні, але й допоможе відповідати європейським стандартам.

Основу частину коштів — €17 мільйонів — спрямують на будівництво сучасної багатофункціональної школи-хабу в Житомирі.

Школу побудують за проєктом «Школа майбутнього для України», який розробили українські та італійські архітектори. Цей проєкт переміг у міжнародному конкурсі, що 2023 року ініціювала Литва. Це буде перша школа в Україні, яку збудують за принципами Нового європейського Баугаузу — підходу, що поєднує інноваційність, комфорт і готовність до роботи як у мирний, так і воєнний час. Дизайн школи буде доступний усім громадам безкоштовно.

Ще €3 мільйони виділять на те, щоб встановити сонячні енергетичні системи у школах і садках. Їх встановлять у 14 закладах освіти в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. Завдяки цим системам робота шкіл і садків триватиме без перебоїв. Це також дозволить зменшити довгострокові витрати на електроенергію.

А останній мільйон євро спрямують на підтримку програми надолуження освітніх втрат Catch-up ті навчання STEAM на Одещині. Програма має допомогти школярам надолужити втрачене через тривале дистанційне навчання. Учням, які відстають, проводитимуть додаткові заняття, а для тих, хто показує кращі результати, організують уроки зі STEAM-напрямів. Пілотний проєкт запустять у новій підземній школі-укритті в Молодіжному на Одещині.

Литваосвітадопомога Українівідновлення україни

Останні матеріали

Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється