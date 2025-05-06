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ПОЛІТИКА

Литва інвестує понад €1,1 млрд у посилення оборони

06 травня 2025, 11:02
Литва інвестує понад €1,1 млрд у посилення оборони
Фото: Getty Images
На кордонах з росією та білоруссю вже створюють 27 спеціальних парків з інженерними засобами.

Литва вирішила масштабно посилити свою оборону і виділити на найближчі 10 років на це понад €1,1 мільярда. Основний акцент — на розвиток мінування.

Про це повідомило Міноборони країни.

Найбільше грошей — понад €800 мільйонів — піде на протитанкові міни та системи для їх встановлення. Також Литва пришвидшить закупівлю інженерного обладнання для армії.

Литва закуплятиме засоби радіоелектронної боротьби, антидронові системи, сучасні камери спостереження та системи попередження про небезпеку.

Уряд працює з громадами, щоб зміцнювати оборону не лише на кордоні, але й всередині країни. Уже є плани для укріплень у громадах.

Окремо Литва разом із Латвією та Естонією будують "Балтійську оборонну лінію" — мережу перешкод уздовж східного кордону НАТО. Це має зупинити або хоча б уповільнити будь-яку ворожу атаку.

Також є спільний проєкт із Польщею — East Shield. Він спрямований на захист так званого Сувалкського коридору — стратегічно важливої ділянки між Польщею і Литвою.

На кордонах з росією та білоруссю вже створюють 27 спеціальних парків з інженерними засобами: "зубами дракона", металевими їжаками, бетонними блоками, колючим дротом тощо.

кордонБілорусьЛитваоборонаросія загроза

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