Литва із союзниками закуплять ППО для України на €100 млн

Литва разом з Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією b Ісландією планує закупити для України засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Союзники виділять на придбання засобів ППО для України €107,5 млн. Внесок Литви складатиме €6 млн.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військовослужбовців", – заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Придбання засобів ППО є першим з п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України. Сім країн, які входять до фонду, зібрали майже €608 млн.

На першому етапі також виготовляються бойові та розвідувальні безпілотники, які цього літа прибудуть в Україну.