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Литва купила на пожертвувані кошти 16 радарів для України

14 березня 2023, 19:54
Литва купила на пожертвувані кошти 16 радарів для України
Джерело: facebook.com/kariuomene
Радари придбано за 14 мільйонів євро, які збирали громадяни, а також литовський бізнес.

Від учорашнього дня українські військові навчаються користуватися радарами, які придбали у Литві під час акції по збору коштів.

Про це повідомляють Збройні сили Литви.

"Тренінг триватиме чотири дні - два дні теорії та два дні практики в реальних умовах (моніторинг повітряного простору Литви). Швидке навчання персоналу - одна з переваг цього обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після навчань українські бійці повернуться додому, де радари будуть використовувати для попередження мешканців та збереження критичної інфраструктури.

Один з організаторів акції збору коштів Йонас Охманас повідомив виданню 15min, що всього буде закуплено 16 радарів.

"По строках говорити складно, але всі радари мають бути виготовлені протягом декількох місяців. Перші відправимо до України вже найближчим часом. Якби така закупівля відбувалась силами держави, то вона б реалізовувалась довше. Важливо підкреслити, що раніше Ізраїль нікому не продавав такі технології, а ми змогли про це домовитись через саму Литву", - розповів Охманас.

Нагадаємо, що Сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської групи "Вагнера" терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів.

Також сьогодні Держдума рф проголосувала за цензуру критики групи найманців "вагнера".

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