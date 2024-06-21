Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Литва на шляху до лідерства у витратах на оборону

21 червня 2024, 16:20
Литва на шляху до лідерства у витратах на оборону
Фото: ru.delfi.lt
В країні зросли податки та збори.

Сейм Литви проголосував за підвищення ставок податків з метою збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП наступного року. Хоча цільовий показник НАТО за цими витратами є 2% від ВВП.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Литва планує купити танки й додаткові системи протиповітряної оборони, а також прийняти німецьку бригаду.

Саме тому було підвищено ставки податку на прибуток підприємств та акцизів на алкоголь, сигарети і паливо.

Литовські законодавці також продовжили до 2025 року дію податку на непередбачувані доходи банківської системи від чистого процентного доходу.

Відтак Литва вже є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оброну в НАТО. Її поточний оборонний бюджет вже становить 2,75% від ВВП. 

Повідомлялось, що понад 20 членів НАТО цього року досягнуть мети Альянсу щодо виділення принаймні 2% ВВП на оборону. Про це заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Литваоборона

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється