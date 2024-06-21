Литва на шляху до лідерства у витратах на оборону

В країні зросли податки та збори.

Сейм Литви проголосував за підвищення ставок податків з метою збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП наступного року. Хоча цільовий показник НАТО за цими витратами є 2% від ВВП.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Литва планує купити танки й додаткові системи протиповітряної оборони, а також прийняти німецьку бригаду.

Саме тому було підвищено ставки податку на прибуток підприємств та акцизів на алкоголь, сигарети і паливо.

Литовські законодавці також продовжили до 2025 року дію податку на непередбачувані доходи банківської системи від чистого процентного доходу.

Відтак Литва вже є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оброну в НАТО. Її поточний оборонний бюджет вже становить 2,75% від ВВП.

Повідомлялось, що понад 20 членів НАТО цього року досягнуть мети Альянсу щодо виділення принаймні 2% ВВП на оборону. Про це заявив у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.