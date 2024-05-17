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Литва надала новий пакет військової допомоги Україні

17 травня 2024, 16:46
Литва надала новий пакет військової допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
До нього увійшли безпілотники, боєприпаси і протидронні засоби.

Сьогодні Литва в рамках військової підтримки України відправила українській армії боєприпаси, антидрони, дрони, генератори і розкладні ліжка.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.

Мова йде йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори потужністю 100 кВт.

Крім того, литовське відомство нагадало, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" та інше військове забезпечення.

Литва надала допомоги Україні на мільярд євро, а військова підтримка склала близько 616 млн євро. 

Вже цього року країна виділили 95 млн євро.

 
Литвапідтримка України

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