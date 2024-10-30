Литва надасть одноразову виплату в €176 біженцям з України

Виплату зроблять для новоприбулих українців.

Литва надасть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим військовим біженцям з України.

Про це повідомляє LRT, посилаючись на Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції.

На сьогодні кількість прибулих до країни українських біженців зменшилась, проте Литва щотижня приймає по кілька десятків українців.

"І їм, безумовно, потрібна, насамперед, фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати", – заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Підтримку буде надано громадянам України чи третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Євросоюзу не раніше 40 календарних днів тому.

Всі , хто хоче отримати виплату повинні зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією або кількома дітьми до 18 років, сім'ям з трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років, вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.