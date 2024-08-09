Литва надасть Україні новий великий пакет військової допомоги

Пакет включає бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси та інше необхідне озброєння.

Міністерство оборони Литви у серпні поставить українським військовим новий «значний» пакет військової допомоги.

Про це повідомили у відомстві у соцмережі X (Twitter).

Як сказано в повідомленні, пакет включає бойову техніку, системи боротьби з безпілотниками, транспортні та логістичні ресурси та інше необхідне озброєння.

На сайті литовського Міноборони вказано, що Україна отримає 14 бронетранспортерів М113, зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами, системи протидії безпілотникам, всюдиходи із запасними частинами, вантажні причепи, 20-тонні телескопічні навантажувачі, колісні навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.

12 червня Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Силам оборони 14 бронетранспортерів М113.

Наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.