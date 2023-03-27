Литва назвала напад росії на Україну світовою війною гібридного характеру

Віце-міністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас вважає, що російсько-українська війна в нинішньому стані має глобальний вимір як світова війна гібридного характеру.

Ця війна почала формування нового світоустрою.

Повідомляє Укрінформ.

"Поточна ситуація має всесвітній, глобальний вимір. Це не просто війна, воєнні дії, які йдуть в Україні, а й уже світова війна, яка має гібридний характер і багато наслідків у різних сферах", - заявив литовський політик.

Як приклад він навів історію з нещодавнім візитом до Литви Вселенського патріарха Варфоломія. Все починалося рік тому з того, що кілька священиків Литовської єпархії рпц відмовилися «лухатися патріарха кирила, який підтримав війну в Україні. І це запустило процес змін, який привів до початку відновлення юрисдикції Константинопольського патріархату в Литві.

"Це лише один невеликий приклад того, що ця війна почала процес формування нового світоустрою, в якому ми житимемо далі", - додав заступник голови МЗС Литви.

І додав, що росія в майбутньому має отримати поразку, без жодних спроб зберегти обличчя путіну та закінчити російську агресію дипломатичним способом.

"Більш того, росія має подолати свій реваншизм, пройти свій шлях змін, подібний до того, який був у Німеччини в 1940-1950 роках, засудити свої практики і змінити своє суспільство. Але до цього ще треба дійти. 2023 рік буде вирішальним у цьому процесі, але, скоріше за все, не таким, коли відбудуться остаточні зміни", - підсумував Адоменас