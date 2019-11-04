Литва обіцяє кожному мешканцеві €1000 за відмову від старого авто

Мешканці, які відмовилися від забруднюючих автомобілів, також зможуть отримати пільги на громадський транспорт

Міністр навколишнього середовища Литви повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів мешканцям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення покупки нового авто.

"Потрібно допомогти людям відмовитися, і ми вважаємо, що ця мотивуюча цифра повинна бути близько тисячі євро, при відмові від старого автомобіля і придбанні нового", - сказав міністр Кястутіс Мажейка, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi.

У розглянутих Кабміном Литви в середу заходах щодо скорочення забруднюючих викидів на таке фінансове заохочення передбачено виділити з держбюджету 30 млн євро.

Органам самоврядування, які придбали засоби громадського транспорту, що працюють на природному газі, водні, також буде виділено по 30 млн євро.

Органам самоврядування п'яти найбільших міст і курортів, які запровадили системи, що обмежують рух транспортних засобів, які працюють на дизельному паливі, планують виділити заохочення в розмірі 20 млн євро.

Фінансову допомогу також планується виділити мешканцям, які замінять опалювальні дровами печі на теплові насоси або підключаться до систем централізованого опалення.

Також, Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таким є один з ключових пунктів програми нового шведського уряду. Він розглядає боротьбу проти глобального потепління і виконання Паризької угоди по клімату як один зі своїх пріоритетів.