Литва обіцяє кожному мешканцеві €1000 за відмову від старого авто
"Потрібно допомогти людям відмовитися, і ми вважаємо, що ця мотивуюча цифра повинна бути близько тисячі євро, при відмові від старого автомобіля і придбанні нового", - сказав міністр Кястутіс Мажейка, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi.
У розглянутих Кабміном Литви в середу заходах щодо скорочення забруднюючих викидів на таке фінансове заохочення передбачено виділити з держбюджету 30 млн євро.
Органам самоврядування, які придбали засоби громадського транспорту, що працюють на природному газі, водні, також буде виділено по 30 млн євро.
Органам самоврядування п'яти найбільших міст і курортів, які запровадили системи, що обмежують рух транспортних засобів, які працюють на дизельному паливі, планують виділити заохочення в розмірі 20 млн євро.
Фінансову допомогу також планується виділити мешканцям, які замінять опалювальні дровами печі на теплові насоси або підключаться до систем централізованого опалення.
Також, Швеція у 2030 році припинить продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Таким є один з ключових пунктів програми нового шведського уряду. Він розглядає боротьбу проти глобального потепління і виконання Паризької угоди по клімату як один зі своїх пріоритетів.
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