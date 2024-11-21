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ПОЛІТИКА

Литва обрала Гінтаутаса Палуцкаса новим прем'єр-міністром

21 листопада 2024, 12:58
Литва обрала Гінтаутаса Палуцкаса новим прем'єр-міністром
Фото: news.mail.ru
За кандидатуру Палуцкаса проголосували 88 депутатів Сейму, 34 проголосували проти і шестеро утрималися.

Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.

Про це повідомляє LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосували 88 депутатів Сейму, 34 проголосували проти і шестеро утрималися.

Тепер він має представити парламенту сформований і затверджений президентом Кабінет міністрів, а також подати на розгляд програму діяльності уряду не пізніше, ніж через 15 днів після призначення.

Палуцкас після голосування подякував за "свято демократії".

"Я вважаю, що під час наших дискусій все ще звучали відлуння деяких передвиборчих баталій. Я сподіваюся, що скоро вони вщухнуть і ми перейдемо до ділового порядку денного", – сказав він.

Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Литвапрем'єр

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