Литва очолить коаліцію з 20 країн з розмінування України

Окрім цього Литва приєдналася до коаліції з артилерії та дронів.

Литва і ще 20 країн підписали увійшли до колації з розміування України.

Про це повідомляє на Міноборони Литви.

"Перший важливий крок зроблено, і попереду на нас чекає велика робота. Якщо ситуація з підготовкою солдатів у сфері розмінування наразі задовільна, то потреба в обладнанні є критичною. У рамках коаліції з розмінування Литва передасть українській армії бронетранспортери і виділить EUR1,2 мільйона на програму підтримки НАТО України у сфері розмінування", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Окрім цього Литва приєдналася до коаліції з артилерії та дронів.

"В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній коаліції - безпілотники і протидронні системи. Крім усього цього, найближчим часом ми доставимо в Україну ще одну партію зимової техніки", - розповів Анушаускас.

Нагадаємо, у зв'язку з проблемою великої кількості дрейфуючих мін у Чорному морі та продовженням російських атак в акваторії Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування моря.