Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні "Рамштайн" представив черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Литви.

Новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу, заявили в МО Литви.

Загальний обсяг військової підтримка України з боку Литви скоро сягне €465 млн.

"Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", – сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.