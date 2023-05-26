Литва оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні
Про це повідомила прес-служба Міноборони Литви.
Новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу, заявили в МО Литви.
Загальний обсяг військової підтримка України з боку Литви скоро сягне €465 млн.
"Наша підтримка України – це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні", – сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.Вчора Фінляндія надасть 16-й пакет військової допомоги Україні.