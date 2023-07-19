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Литва оголосила про створення коаліції з розмінування України

19 липня 2023, 11:57
Литва оголосила про створення коаліції з розмінування України
морська міна Одещина
Литва закликала країн-союзниць долучитися до неї.

Литва формує коаліцію з розмінування України та закликає країни-союзники долучитися до неї.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив на дистанційному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Він також закликав країни доєднатись до ініціативи з навчання українських саперів, а також надати їм необхідне обладнання.

"Ми об’єднуємо коаліцію для зусиль з розмінування з метою консолідації та координації поточної, а також запланованої допомоги Україні у цій сфері. Коаліція збирається за принципом «навчай та екіпіруйся», за яким навчальну допомогу українцям надавали Литва з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією та невдовзі – Данією. Запрошуємо інші країни приєднатися до нас зі своїми інструкторами та обладнанням", — зазначив міністр.

На зустрічі Арвідас Анушаускас підкреслив, що існує потреба у більш швидкій та масштабній західній допомозі контрнаступу України, щоб перемога України швидше скоротила війну.

Нагадаємо, учора, 18 липня, Контактна група з оборони України провела чергову зустріч. Цього разу засідання пройшло в онлайн режимі.  Пріоритетом зустрічі були нові постачання зброї та обладнання, а також ППО, боєприпасів та броні.

Литварозмінуваннявійна в Україніросія окупанти

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