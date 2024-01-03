Литва отримала першу партію іспанських мінометів
Збройні сили Литви отримали першу партію 120-мм мінометів EXPAL іспанського виробництва.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
"Це сучасне високоякісне озброєння знаменує собою значне посилення наших можливостей непрямої вогневої підтримки", – написали в офіційному акаунті міністерства в Х (twitter).
Мобільні й універсальні мінометні системи мають підвищену вогневу потужність і точність, що дозволяє піхоті й артилерії реагувати на тактичні вимоги операцій з непрямої вогневої підтримки.
Контракт з іспанською компанією EXPAL Systems, S.A. вартістю близько 9,8 мільйона євро був підписаний восени 2022 року.
Усі закуплені міномети мають бути доставлені до Литви до літа 2024 року.