Литва передає Україні чергову партію вантажівок і тепловізорів для ЗСУ

Військова підтримка Литви сягне позначки в 1 млрд євро

У рамках безперервної військової підтримки Литва передає Україні чергову партію вантажівок, тепловізорів та іншого обладнання для ЗСУ.

Про це і деться на сайті Міноборони Литви.

"Підготовлений Литвою пакет підтримки на суму 100 млн євро відповідає найнагальнішим потребам України та становить майже половину річних зобов’язань Литви щодо підтримки України. За оцінками, з підтримкою, яку виділили Україні цього року, військова підтримка Литви сягне позначки в 1 млрд євро", — йдеться в повідомленні.

Цього року заплановано основні напрямки підтримки України: нагальні потреби (ППО, боєприпаси, безпілотники, протидрони), при розвитку литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування зброї, виробленої в Україні.

"Литва зробить внесок у Коаліцію протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, та в інші Коаліції, учасником яких вона є. Військова підтримка також здійснюватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, продовжуватиметься навчання українських військових та реабілітація поранених", — наголосили у литовському міноборони.